В Екатеринбурге +20, на севере региона – снег

В разных муниципальных образованиях Свердловской области сегодня наблюдается диаметрально противоположная погода. Так, в Екатеринбурге воздух прогрелся до +21 градуса, на улице солнечно и тепло. В то же время в Серове, который находится в 300 километров от областного центра, пошел снег.

«На 93 км автодороги «Серов- Североуральск- Ивдель» идет обильный снегопад, видимость ограничена. Контроль за безопасностью на дорогах со стороны Госавтоинспекции усилен», – сообщили в ГИБДД региона и попросили быть аккуратнее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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