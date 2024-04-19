Рыбак из Каменска-Уральского нашел в Исети труп

Житель Каменска-Уральского хотел сходить на рыбалку, но, придя на берег Исети, увидел в воде неподвижное тело.

«Решил я вчера сходить на рыбалку, проснулся в 5 утра, дошел до гаража, взял удочки и пошёл к Исети, спустился к берегу за гаражами по улице Заводская, и увидел такую картину. У берега в воде лежит тело мужика, я сперва подумал, что это какому-то рыбаку плохо стало, а когда подбежал, смотрю – у него лицо всё объедено (скорей всего рыбами или раками) пальцы тоже все до костей обглоданы, живот сильно вздут», – рассказал рыбак паблику «Инцидент №1 Каменск-Уральский».

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что следователи организовали проверку. Предварительно установлено, что признаков насильственной смерти не имеется. Для определения точной причины и времени наступления смерти будет проведено соответствующее экспертное исследование.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что в настоящее время сыщики уголовного розыска устанавливают личность погибшего. «По одной из отрабатываемых версий, им может быть мужчина, который пропал осенью 2023 года», – сказал Горелых.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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