В парке Энгельса, на площади Обороны и в Зеленой Роще откроются ярмарки

В этом году в Екатеринбурге существенно расширится география площадок сезонных ярмарок.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 1 мая по 15 октября, с 09:00 до 21:00, будут работать сезонные универсальные ярмарки по следующим адресам:
– парк Зеленая Роща (улица Народной Воли);
– парк имени Павлика Морозова (улица Красноармейская, 78а);
– сад имени Энгельса (Малышева – Бажова);
– площадь Обороны (улица Луначарского);
– сквер в границах проспекта Орджоникидзе – улиц Банникова – Красных Партизан;
– парк Эльмашевский (улица Старых Большевиков, 22);
– проспект Академика Сахарова, 51;
– проспект Академика Сахарова, 68;
– улица Павла Шаманова, 5/4;
– улица Анатолия Мехренцева, 46;
– парк Чкалова (улица Чкалова).
В саду Энгельса, парке Чкалова, Зеленой Роще, парке имени Павлика Морозова, на площади Обороны и в сквере на проспекте Орджоникидзе будут продаваться сладости, мороженое и кофе.
На время работы ярмарок в сквере на проспекте Орджоникидзе, в парке имени Павлика Морозова и Эльмашевском парке установят детские аттракционы.
На ярмарках Академического района будет организована сезонная торговля фруктами.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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