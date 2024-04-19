В парке Энгельса, на площади Обороны и в Зеленой Роще откроются ярмарки

В этом году в Екатеринбурге существенно расширится география площадок сезонных ярмарок.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 1 мая по 15 октября, с 09:00 до 21:00, будут работать сезонные универсальные ярмарки по следующим адресам:

– парк Зеленая Роща (улица Народной Воли);

– парк имени Павлика Морозова (улица Красноармейская, 78а);

– сад имени Энгельса (Малышева – Бажова);

– площадь Обороны (улица Луначарского);

– сквер в границах проспекта Орджоникидзе – улиц Банникова – Красных Партизан;

– парк Эльмашевский (улица Старых Большевиков, 22);

– проспект Академика Сахарова, 51;

– проспект Академика Сахарова, 68;

– улица Павла Шаманова, 5/4;

– улица Анатолия Мехренцева, 46;

– парк Чкалова (улица Чкалова).

В саду Энгельса, парке Чкалова, Зеленой Роще, парке имени Павлика Морозова, на площади Обороны и в сквере на проспекте Орджоникидзе будут продаваться сладости, мороженое и кофе.

На время работы ярмарок в сквере на проспекте Орджоникидзе, в парке имени Павлика Морозова и Эльмашевском парке установят детские аттракционы.

На ярмарках Академического района будет организована сезонная торговля фруктами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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