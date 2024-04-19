«Сила в правде» – в Екатеринбург прибыл поезд-музей (ФОТО)

Сегодня на екатеринбургский железнодорожный вокзал прибыл тематический поезд Министерства обороны РФ «Сила в правде». В 9 вагонах размещены экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, а также современным достижениям армии и флота. Цель акции – противодействовать попыткам фальсификации истории.

Экскурсии проводят не лекторы, а бойцы СВО, отозванные с полей сражений, из разных дивизий и бригад.

Вагон «Этих дней не смолкнет слава» посвящен Великой Отечественной войне, а также событиям, связанным с освобождением Европы в 1944-1945 годы. Акцент делается на главном символе Победы – точной исторической копии знамени Победы, оригинал которого хранится в Центральном музее Вооруженных сил.

В вагоне «Альянс обетованный» рассказывают о СВО и трофейных образцах стрелкового оружия. Здесь представлены образцы украинской техники (дроны), наградные шевроны и личные вещи военнопленных, образцы геральдических предметов и символики Вооруженных сил Украины и нацбатальонов – все то, что было взято на украинских позициях. В экспозиции также показаны экземпляры детской, учебной, идеологической литературы и других пропагандистских материалов украинских неонацистов. Министерство обороны и Главное военно-политическое управление Вооруженных сил РФ подготовило 18 видов комиксов, в которых описываются реальные события, подвиги героев и штатные боевые ситуации.

В вагоне «Отвага сердца», сразу три экспозиции, они посвящены сухопутным, инженерным войскам и войскам радиационной химической биологической защиты. Здесь рассказывают про операторов дронов, показывают образцы современных танков, средств артиллерии, вооружения и военной техники, которые используются в зоне проведения СВО.

Вагон «Всегда на высоте» посвящен ВКС и ВДВ. В экспозиции представлены парашютные системы: людские десантные, советские, современные парашюты, парашют и экипировка подразделений специального назначения. Кроме того, в вагоне показаны образцы макетов бронированной техники, современной экипировки и обмундирования, средства бронезащиты и разведки, беспилотные летательные аппараты, средства инженерного вооружения (противопехотные мины, противотанковые мины). В тематической секции, посвященной воздушно-космическим силам, представлены макеты самолетов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной, беспилотной, армейской авиаций.

Также есть экспозиция, посвященная Военно-морскому флоту. В ней 4 раздела: подводные силы, надводные корабли, военно-морская авиация и береговые войска, представленные морской пехотой. Здесь выставлены макеты 19 подводных лодок, 18 надводных кораблей, строящиеся перспективные современные надводные корабли со времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, есть вагон пункта отбора на военную службу по контракту, где представлены экспозиции Вооруженных сил РФ, экипировка, использующаяся на СВО, пистолет Макарова, автомат Калашникова АК74М, образец стандартной экипировки военнослужащего, симулятор беспилотника – дрон-камикадзе. В этом вагоне люди могут пройти профессиональный отбор и уточнить информацию по службе по контракту.

Поезд «Сила в правде» отправился в путешествие из Москвы 23 февраля. Состав посетит города от Москвы до Владивостока и пройдет более 34 тысяч километров. Он остановится на 75 станциях в 67 регионах страны. Екатеринбург стал 56-м пунктом в маршруте. Акция завершится на Белорусском вокзале Москвы в канун Дня Победы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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