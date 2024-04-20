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Суббота, 20 апреля 2024, 11:53 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге начали обновлять дорожную разметку

В Екатеринбурге с наступлением хорошей погоды начали обновлять разметку. После зимы на некоторых дорогах от нее не осталось и следа. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», для того, чтоб краска держалась на асфальте, необходимо, чтоб температура воздуха поднялась выше пяти градусов по Цельсию, а дорожное полотно было сухое.

Новую разметку, нанесенную накануне, уже можно наблюдать на улице Московской.

Екатеринбург, Елена Васильева

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