В Екатеринбурге начали обновлять дорожную разметку

В Екатеринбурге с наступлением хорошей погоды начали обновлять разметку. После зимы на некоторых дорогах от нее не осталось и следа. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», для того, чтоб краска держалась на асфальте, необходимо, чтоб температура воздуха поднялась выше пяти градусов по Цельсию, а дорожное полотно было сухое.

Новую разметку, нанесенную накануне, уже можно наблюдать на улице Московской.

Екатеринбург, Елена Васильева

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