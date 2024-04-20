«Не думайте, что вы потеряли. Подумайте, что у вас осталось»: как психологи помогают жертвам паводков

Несколько недель регионы России затапливает из-за паводков. В бедственном положении находятся Оренбургская, Тюменская, Курганская области. Потеря дома и имущества – событие, травмирующее психику. Как специалисты МЧС помогают людям пережить острый стресс во время стихийного бедствия, рассказала «Новому Дню» Старший психолог-инспектор отдела медико-психологического обеспечения ГУ МЧС России по Свердловской области Светлана Катаева.

Объем психологической помощи зависит от состояния человека, его личностных особенностей и того, что конкретно он пережил. «Универсальных слов и фраз не существует, психологическая помощь –не волшебная таблетка. Нужно понимать, что человек, который потерял дом и имущество, может находиться в состоянии горя. Это будут сильные эмоции, которые накрывают с головой», – отметила эксперт.

Как правило, психологи используют методы активного слушания, методы саморегуляции (дыхательные техники, техники нервно-мышечной релаксации), помогают выстраивать краткосрочную временную перспективу – что человеку поэтапно предстоит сделать. Задача психологов в том, чтобы помочь выработать оптимальную стратегию поведения в условиях стихийного бедствия, найти ресурсы. «Специалисты оказывают не только непосредственно психологическую помочь, но и информационно-психологическую поддержку. То есть мы рассказываем человеку, что с ним происходит, с чем он еще может столкнуться, что от него может потребоваться, с какими службами ему можно и нужно взаимодействовать для решения тех или иных вопросов. Человек, потерявший дом, находится в уязвимом и беспомощном состоянии, не знает, как жить дальше и что делать. Мы помогаем постепенно выстроить стратегию, которая поможет решить проблемы и сложности», – добавила психолог.

Светлана Катаева рекомендует людям, оказавшимся в зоне подтопления, сфокусировать свое внимание не на том, что потеряно, а на том, что осталось. «Осталось самое ценное и самое важное – это жизнь. Имущество можно вернуть, не в этом виде, но в другом. А жизнь и здоровье, к сожалению, нет», – сказала она.

Кроме того, по словам психолога, человек может столкнуться с паникой, которая лишает возможности контролировать свое поведение. «Страх выполняет защитную функцию, но когда эмоции начинают захлестывать, человек теряет концентрацию и перестает регулировать свои действия», – сказала Светлана Катаева.

Она дала несколько рекомендаций, что необходимо делать в случае начинающейся паники:

1. Однин из действенных способов справиться с страхом – проговорить его, поделиться своими мыслями и переживаниями с близкими или окружающими. Страх становится больше, когда он находится внутри. Когда человек выражает эмоции, страх уменьшает свою силу.

2. Необходимо переключить внимание на самые простые вещи: посмотреть, что окружает; посчитать деревья за окном или птиц; поиграть на смартфоне; помыть посуду; разложить вещи и т.д. Так снижается интенсивность испытываемой эмоции.

3. Стоит сконцентрироваться на собственном дыхании: делать медленные вдохи и выдохи, считать про себя (внутренним голосом давать себе команды). Основной принцип дыхательных техник – выдох для того, чтобы успокоиться. Он должен быть длиннее вдоха и осуществляться через рот. Дыхание – самая быстрая и простая техника, которая начинает работать сразу же.

По словам специалиста, существует несколько упражнений, позволяющих справляться с острым стрессом: «Есть дыхание по квадрату, когда мы на 4 счета вдыхаем, задерживаем дыхание, выдыхаем и снова задерживаем дыхание – визуально представляем этот квадрат, по которому дышим. Также есть упражнение «4-4-6»: на 4 счета – вдох, на 4 счета – задержка дыхания, на 6 – выдох. Есть дыхание «7-11», когда мы на 7 счетов делаем вдох, на 11 – выдох».

4. Если человек оказался в паникующей толпе, то лучшая самопомощь – уйти, а лучше просто не попадать в нее. Если вовремя уйти не получилось, то необходимо снять все вещи, которые могут зацепиться (шарфы, длинные украшения, каблуки, рюкзаки, сумки), попытаться двигаться по направлению толпы и ближе к краю, стараться избегать всех препятствий, не прислоняться к заборам и стенам. При падении нужно сгруппироваться, закрыть голову и затылок, по возможности, попытаться встать.

Психологи работают в тех местах, где необходимо оказание экстренной поддержки. В случаях с паводками и подтоплениями, специалисты работают в пунктах временного размещения, сопровождают процесс эвакуации и отвечают по телефону горячей линии. «Во всех возможных ЧС и происшествиях люди демонстрируют невероятный уровень сплоченности, готовности сопереживать. Чем большую активность и инициативу человек проявляет, чем больше он готов к сотрудничеству с органами служб спасения, администрацией для решения вопросов утраты имущества, тем успешнее он с этим справится», – добавила эксперт.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube