На Урале зарегистрировали 30-градусную жару

В Свердловской области погода бьет рекорды – сегодня в некоторых территориях воздух прогрелся почти до +30 градусов. Так, жарче всего было в Тугулыме и Туринске – там воздух днем прогрелся до +29.6

В Екатеринбурге зарегистрировали +27.7. Это суточный рекорд – в последний раз почти так же тепло было 20 апреля 1982 года.

В некоторых районах холодно – так, в Ивделе сегодня всего +4.3 «Север области в присутствии облачности не может прогреться выше +5 градусов, несмотря на распространившееся и на Северный Урал высотное тепло», – сообщает телеграм «Погода в Екатеринбурге».

Екатеринбург, Елена Сычева

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