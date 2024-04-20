На Урале зарегистрировали 30-градусную жару

В Свердловской области погода бьет рекорды – сегодня в некоторых территориях воздух прогрелся почти до +30 градусов. Так, жарче всего было в Тугулыме и Туринске – там воздух днем прогрелся до +29.6
В Екатеринбурге зарегистрировали +27.7. Это суточный рекорд – в последний раз почти так же тепло было 20 апреля 1982 года.
В некоторых районах холодно – так, в Ивделе сегодня всего +4.3 «Север области в присутствии облачности не может прогреться выше +5 градусов, несмотря на распространившееся и на Северный Урал высотное тепло», – сообщает телеграм «Погода в Екатеринбурге».
Екатеринбург, Елена Сычева
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