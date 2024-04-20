Вышла новая книга о подвиге уральцев на Великой Отечественной войне (ФОТО)

Вышла новая документальная книга об уральцах – участниках Великой Отечественной войны. Ее написал военный историк, поисковик, краевед Александр Соловьев. Сегодня автор представил книгу под названием «За Родину! За Сталина!» в Свердловском областном краеведческом музее. На встречу приехали более ста человек – дети, внуки и правнуки тех, чья история вошла в сборник. Некоторым пришлось проделать долгий путь из других городов и даже регионов.

Книга составлена из фронтовых писем, военных документов, воспоминаний ветеранов и их близких. Особое внимание уделено битве за Ржев.

Все истории уральских воинов очень разные. Некоторые из них ушли на фронт 18-летними вчерашними школьниками, некоторые – 40-летними отцами больших семей. Кто-то вернулся в родной город и деревню живым, кто-то пропал без вести. Их объединяет один подвиг – защита Родины. Детали биографии некоторых бойцов стали известны только в последние годы, в том числе и благодаря поисковой деятельности Александра Соловьева.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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