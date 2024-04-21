В Свердловской области в аварии погиб мотоциклист. У него не было прав

Накануне в Шалинском районе насмерть разбился мотоциклист. У него не было водительского удостоверения. Трагедия случилась на 20 км трассы Сарга – Сабик около 14:45.

47-летний мужчина на большой скорости влетел в металлическое ограждение. В результате аварии мотоциклист скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

«Автоинспекторами установлено, что погибший проживал в поселке Сабик, права управления мотоциклом не имел. В момент аварии находился в мотоциклетной каске, защитная экипировка отсутствовала», – уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данному факту органы внутренних дел проводят расследование.

Шаля, Дарья Деменева

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