В Свердловской области в аварии погиб мотоциклист. У него не было прав

Накануне в Шалинском районе насмерть разбился мотоциклист. У него не было водительского удостоверения. Трагедия случилась на 20 км трассы Сарга – Сабик около 14:45.
47-летний мужчина на большой скорости влетел в металлическое ограждение. В результате аварии мотоциклист скончался от полученных травм в машине скорой помощи.
«Автоинспекторами установлено, что погибший проживал в поселке Сабик, права управления мотоциклом не имел. В момент аварии находился в мотоциклетной каске, защитная экипировка отсутствовала», – уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По данному факту органы внутренних дел проводят расследование.
Шаля, Дарья Деменева
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