На стройке электрика насмерть ударило током

Накануне в Екатеринбурге электрика насмерть ударило током. Инцидент случился на стройплощадке по улице Амундсена около 19 часов.

По предварительным данным, рабочего в электрощитовой крана ударило током. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В связи с гибелью рабочего прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку. «В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ. Кроме того, будет установлено ответственное лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности при осуществлении строительства», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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