Нападение овчарки на ребенка обошлось ее хозяину в 50 тысяч

Владелец собаки заплатит компенсацию за нападение животного на несовершеннолетнюю девочку.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в июне 2023 года двое детей гуляли в СНТ «Ромашка-64» (Верхняя Пышма). Они заметили овчарку, бегущую в их сторону, за ней шел хозяин. Собака набросилась на одну из девочек и укусила ее за бедро.

Девочка испытала сильную боль, у нее на ноге от укуса остался шрам, кроме того, из-за пережитого стресса она теперь боится собак.

Прокуратура в интересах девочки подала в суд. Владелец собаки должен выплатить родителям ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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