В Екатеринбурге пропали популярные средства от аллергии

В аптеках Екатеринбурга заканчиваются популярные средства от аллергии, в особенном дефиците препараты для детей. Так, в городе закончился «Эриус» в форме сиропа, который назначают несовершеннолетним. Аналогичная ситуация с раствором «Дезал», в аптеках Екатеринбурга его тоже нет. Кроме того, наблюдаются проблемы с поставкой спреев для лечения аллергического ринита.
Напомним, в Екатеринбурге начался сезон поллиноза. По данным портала Gismeteo, пыление березы, одного из самых сильных и распространенных аллергенов, сейчас оценивается как экстремально высокое.
Екатеринбург, Елена Сычева
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