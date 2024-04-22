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Понедельник, 22 апреля 2024, 13:02 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге пропали популярные средства от аллергии

В аптеках Екатеринбурга заканчиваются популярные средства от аллергии, в особенном дефиците препараты для детей. Так, в городе закончился «Эриус» в форме сиропа, который назначают несовершеннолетним. Аналогичная ситуация с раствором «Дезал», в аптеках Екатеринбурга его тоже нет. Кроме того, наблюдаются проблемы с поставкой спреев для лечения аллергического ринита.

Напомним, в Екатеринбурге начался сезон поллиноза. По данным портала Gismeteo, пыление березы, одного из самых сильных и распространенных аллергенов, сейчас оценивается как экстремально высокое.

Екатеринбург, Елена Сычева

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