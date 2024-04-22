В Нижнем Тагиле ребенок выпал из окна

В Нижнем Тагиле шестилетний ребенок выпал из окна. Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил», происшествие случилось накануне в Дзержинском районе города.

Упавшего малыша заметила сотрудница ближайшего супермаркета. Она же вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали с травмой живота и сотрясением мозга. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, что это уже не первый в этом году такого рода инцидент. Так, 19 апреля в Березовском годовалый ребенок каким-то образом добрался до окна и выпал на улицу. А в конце марта в Нижнем Тагиле трехлетний малыш выпал с первого этажа, опершись о москитную сетку.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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