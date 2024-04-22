На Вторчермете перекроют улицы из-за репетиции парада

Во вторник, 23 апреля, в Екатеринбурге пройдет очередная репетиция парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Из-за прохода техники будет ограничено движение на нескольких участках улицах Дорожной и Новосибирской.

Как сообщили в мэрии, с 07:40 до 09:30 будет закрыто движение транспорта по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской.

В этот же день с 09:00 до 14:00 транспорт не будет ходить по следующим участкам:

– улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной;

– улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;

– улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной;

– улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной;

– улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской.

На указанных участках поставили временные дорожные знаки, светофоры также изменят режим работы. Автомобилисты могут объехать закрытые участки по улицу Лучистая или по улице Городская. На время ограничений изменятся схемы движения автобусов № 53, 77 и 81.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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