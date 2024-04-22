«Будет только парад», – в Екатеринбурге не настроены проводить концерты на 9 Мая

В Екатеринбурге, скорее всего, будут отменены все праздничные мероприятия в честь 9 Мая, кроме парада Победы. Об этом «Новому Дню» сообщили три независимых друг от друга источника. «Склоняются к тому, чтобы не проводить никаких торжественных мероприятий, связанных с большим скоплением людей. Требования по безопасности очень жесткие. Риски слишком высоки», – рассказал один из собеседников агентства.

Другой отметил, что сейчас рассматривают различные варианты переформатирования Дня Победы, в том числе, в онлайн. «Тем более, что опыт такой уже есть, «спасибо» коронавирусу», – заметил источник «Нового Дня».

В администрации Екатеринбурга официально пока не говорят, в какой форме будет проходить празднование 9 Мая – еще на прошлой неделе ожидалось, что будет подписано постановление главы города о торжественных мероприятиях, однако документ все еще на подписи у мэра Алексея Орлова, хотя до самой даты остается немногим больше двух недель.

Екатеринбург, Елена Сычева

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