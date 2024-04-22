Житель Екатеринбурга убил сожителя бывшей жены и сдался полиции

35-летний житель Екатеринбурга явился в полицию и сообщил, что убил человека. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, преступление было совершено вечером 21 апреля в подъезде жилого дома на улице Минометчиков. Выехавший по указанному адресу наряд полиции действительно обнаружил на площадке 5 этажа тело убитого. Подозреваемый признал свою вину. Ранее он был неоднократно судим, работал электриком.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые судебные экспертизы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения.

По данным местных СМИ, подозреваемый хотел защитить свою дочь, которая после развода родителей проживала с матерью. Девушка пожаловалась отцу на побои со стороны нового сожителя матери, и он пришел, чтобы отомстить. Убитый скончался от множественных ножевых ранений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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