Баскетбольная команда «Уралмаш» вышла в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Напомним, что весной 2023 года Совет Единой Лиги ВТБ решил увеличить количество играющих команд, благодаря чему уже летом 2023 года команда «Уралмаш» прошла отбор и попала в сетку соревнований. На сезон игры этого года было определено 8 мест для команд, вышедших в плей-офф, 2 места из которых должны были занять победители этапа турнира плей-ин.

17 апреля прошла игра между командами «Уралмаш» и «Самара», где победил «Уралмаш» и этим обеспечил себе место в плей-офф. Розыгрыш стартует сегодня матчами «Зенит» – «Уралмаш» и ЦСКА – «Енисей».

Отметим, что два предыдущих сезона екатринбургская команда становилась чемпионом Суперлиги, а для игры в ВТБ они существенно изменили состав команды. «Необходимость в этом была из-за разницы в скорости и силе игроков по сравнению с Суперлигой, а также в лиге ВТБ не было жесткого ограничения в заявках на легионеров и допускалось 6 игроков. Без таких изменений бороться с командами лиги было бы практически невозможно», – пояснил «Новому Дню» представитель команды Дмитрий Колотов.

По словам спортивного журналиста Ивана Коробецкого, команда «Уралмаш» прошла уникальный путь за 8 лет своего существования. ««Уралмаш» показывает красивый, быстрый, яркий баскетбол, за которым интересно наблюдать в Екатеринбурге. У них сильная команда и игроки, которые хорошо показывают себя на площадке, хотя не всегда сильные игроки обозначают сильная команда. Здесь уже должно высказать мое уважение тренеру команды, который правильно разыгрывает таких сильных спортсменов как Глазунов, Писков, Новиков и, конечно, центровой Эллис и Уиттакер. Тренер – человек, от которого многое зависит в команде», – рассказал Иван Коробецкий.

Отметим, что в плей-офф, в понедельник, 22 апреля команда «Уралмаш» будет играть против «Зенита». «Да, четверть сезона будет не простой, их соперник усилил свое мастерство и игра будет напряженной. Но, почему бы нам не повторить победу, которую ребята уже одержали над «Зенитом» до этого. Искренне желаю ребятам победы и болею за них!», – отметил Иван Коробецкий.

Итоги матча и следующего соперника «Уралмаша» станут известны сегодня вечером.

Екатеринбург, Влада Чудиновских

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