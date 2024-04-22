С начала года уральские леса горели 30 раз

С начала 2024 года в Свердловской области зафиксировано 30 природных пожаров. На сегодняшний день все они потушены.

Как сообщается в сводке «Уральской авиабазы», больше всего пожаров – 10 – случилось в Березовском районе. В Тугулымском районе лес горел 5 раз, в Асбестовском – 4, в Артемовском и Невьянском – по три, в Кировградском – два, в Арамильском, Алапаевском, Таборинском – по одному. Общая площадь природных пожаров относительно невелика – 44 га. В 27 из 30 случаев вина за возгорание лежит на местном населении.

В прошлом году к 22 апреля в области случилось уже 85 лесных пожаров на площади более 900 га.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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