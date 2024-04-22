На «Уральскую ночь музыки» подали 2137 заявок

На «Уральскую ночь музыки» было подано 2137 заявок от 20-25 тысяч человек. Об этом рассказал директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург на пресс-конференции.

Заявки присылали не только солисты, но и группы, в которых задействовано около 50-60 человек.

Горенбург отметил, что большой упор в этом году делается на хоровые коллективы. Также на фестивале выступят победители «New Open Showcase». Информация о хедлайнерах UNM будет появляться постепенно, рассказал Горенбург.

Кроме того, директор фестиваля сообщил, что в «Уральской ночи музыки» примут участие и иностранные коллективы: «Иностранные артисты будут. Приедут даже из Йоханнесбурга, Южной Африканской Республики – это самая далекая точка, откуда будут музыканты».

Трансляции Ural Music Night в этом году будут идти с 13 площадок. «Трансляции собирают около 6-7 миллионов просмотров, они в этом году будут идти с 12-13 площадок», – сообщил Горенбург. Кроме того, заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин отметил, что новинкой прошлого года стала трансляция на английском языке, которую посмотрели более 700 тысяч человек из 36 стран.

Как ранее писал «Новый День», Ural Music Night в этом году пройдет 28 июня. «Ночь музыки» стала самым масштабным российским мультиформатным фестивалем. В прошлом году в нем участвовали 3000 артистов со всей России и еще 13 стран. Фестиваль посетило 370 тысяч зрителей, в том числе 70 тысяч туристов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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