Екатеринбургу не хватает 160 тысяч голосов на парк – осталась неделя

За неделю до окончания голосования за общественное пространство, которое в случае преодоления порога явки получит федеральное финансирование на реконструкцию, Екатеринбургу не хватает порядка 160 тысяч голосов. Набрать их нужно за 8 дней.

В этом году KPI был увеличен почти до 390 тысяч, и на данный момент проголосовали около 230 тысяч екатеринбуржцев. Это 59% от минимального показателя.

Отметим, что в целом Свердловская область показывает хороший результат – все, кроме двух муниципальных образований, сделали или почти сделали KPI. В отстающих, кроме Екатеринбурга, Дегтярск – он пока достиг только 41% от показателя по числу проголосовавших.

Екатеринбург, Елена Сычева

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