Министр объяснил, почему отопление не отключают, несмотря на жару

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов объяснил, почему несмотря на теплую погоду в городах региона не отключают центральное теплоснабжение. Все дело в том, что после периода потепления ожидается резкое похолодание. «При этом запустить в городах уже отключенное центральное отопление в течение нескольких часов и даже дней будет невозможно. Потому что остановка и перезапуск отопительной системы – достаточно сложная и трудоемкая операция, при которой нужно стравливать воздушные пробки, устранять возможные протечки и т.д.», – объяснил «Новому Дню» Смирнов.

Он напомнил, что после зимы стены домов должны не только прогреться, но и просохнуть, чтобы не создавались условия для размножения грибков и плесени, а также уточнил, что есть несколько способов снизить температуру в квартире даже при условии центрального, а не индивидуального отопления. Первый – установка регуляторов на батареях. Второй – снижение подачи тепла по стояку с согласия всех жителей многоэтажки, выполняют эту процедуру специалисты управляющей компании или ТСЖ. Третий – установка общедомовой автоматической системы регулирования подачи теплоносителя, которая сама меняет объем подаваемого тепла в зависимости от уличной температуры.

Добавим, по федеральным нормам, отключать отопление можно, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура превышает 8 градусов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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