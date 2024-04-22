Школьный охранник забил напарника ведром для мытья полов

Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрит дело об убийстве сотрудника ЧОП, который охранял одну из городских школ. В убийстве обвиняют его напарника.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено в ночь на 1 декабря 2023 года. Два сотрудника ЧОП «Содружество» находились на смене в школе, при этом распивали алкогольные напитки.

Между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее 82 ударов руками, ногами и ведром для мытья полов, проломив ему голову и сломав ребра. Потерпевший скончался в больнице.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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