Команда Академической ТЭЦ победила в конкурсе профмастерства свердловского филиала «Т Плюс»

На Ново-Свердловской ТЭЦ в Екатеринбурге прошли соревнования профессионального мастерства среди сотрудников тепловых станций с парогазовыми установками. Значение подобных мероприятий трудно переоценить: от уровня специалистов, обслуживающих энергообъекты, напрямую зависит надежное энергоснабжение потребителей. В течение двух дней специалисты Академической ТЭЦ и Нижнетуринской ГРЭС выясняли, кто из них лучше разбирается в сложном оборудовании, умеет правильно действовать в экстремальных ситуациях и знает наизусть техническую документацию.

«Конкурс профмастерства проходит один раз в два года. Это очень значимые соревнования, так как мы не только проверяем компетенции сотрудников, но и формируем из них команды. На конкурс попадают лучшие специалисты, которые прошли отбор в своих цехах. Победители получат возможность выступить на корпоративных соревнованиях всех филиалов компании», – рассказала «Новому Дню» начальник управления по развитию персонала Свердловского филиала «Т Плюс» Нина Терехова.

Для оценки профессиональных знаний и подготовки участников проводилось семь этапов. По признанию участников, самыми эмоциональными для них стали соревнования по оказанию первой медицинской помощи и тушению пожара.

«Всегда интересно встретиться с коллегами с других производственных площадок. Я раньше принимал участие в конкурсе профмастерства как дежурный электромонтер, а сегодня – уже как начальник смены электроцеха. Соревнования дают новые навыки, а вместе с ними – и повышение по службе», – рассказал участник команды Академической ТЭЦ Максим Емельянов.

Еще один этап – проверка знаний по нормативно-технической документации. «Сначала мы проходим тест: нужно ответить на 40 вопросов за 40 минут. Вопросы могут быть хитрыми, тут важна не столько зубрежка, сколько общее понимание. А затем нам показывают видеосюжет, где сотрудник станции совершает обход. И мы должны отметить все допущенные им ошибки», – пояснил Максим Емельянов.

Подготовка к соревнованиям занимает около трех недель. Сначала энергетики тренируются у инструкторов, а затем уже показывают все, чему научились, на конкурсе. «Уровень участников из года в год повышается, поэтому приходится каждый раз придумывать новые задания, чтобы всем было интересно. Сюжеты этапов, которые даются на конкурсе, не должны повторяться», – отметила судья соревнований Наталья Шапилова.

По итогам семи этапов победу в конкурсе одержала команда Академической ТЭЦ. Победителям вручили призы и дипломы от компании. Также отличившиеся участники соревнований получат дополнительные выплаты за профессиональное мастерство.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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