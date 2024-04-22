Ленин всегда живой? Что екатеринбуржцы знают об Ильиче (ВИДЕО)

Сегодня исполнилось 154 года со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина). «Новый День» спросил людей на улицах Екатеринбурга, что они знают об этом историческом деятеле.

Люди старшего поколения без запинки ответили, что Ленин был вождем революции и основателем советского государства. Помнят об этом и горожане средних лет, у которых еще живы школьные воспоминания о сборе металлолома, макулатуры и весенних ленинских субботниках – ведь Ленин тоже в свое время «носил бревно». Один из респондентов предупредил, что он не русский, но читал о Ленине – «он был большевиком и создал свою партию».

Среди молодежи биографию Ильича знают не все. Некоторые респонденты путали, кто был раньше – Ленин или Сталин, а также был ли при Ленине создан Советский Союз или, наоборот, распался. По поводу будущего тела Ленина компания молодежи единства не продемонстрировала. Одни считают, что его надо сохранить, как есть, так как «под землей он начнет разлагаться, и его не станет». Кто-то все же считает, что вождя пора похоронить.

Кто такой Ленин

Екатеринбург, Дарья Деменева, Степан Фатхиев, Евгения Вирачева

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