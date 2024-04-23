15-летний мотоциклист погиб, наехав на натянутый трос

Накануне вечером в Белоярском районе погиб 15-летний мотоциклист. При въезде на частную асфальтированную площадку он не заметил натянутый между деревьями металлический трос и наехал на него. В результате ДТП подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Мальчика не спасло то, что он был в мотошлеме и специальной куртке. Его пассажирка, 14-летняя девочка, с ампутацией пальцев рук доставлена в больницу.

«Автоинспекторами установлено, что мотоцикл подростку подарила его бабушка в марте этого года, внук мечтал заниматься мотоспортом. Катание было разрешено только на специальной площадке. Права управления мототранспортом ребенок не имел», – сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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