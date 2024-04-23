В Невьянском округе ищут поджигателя леса

В Свердловской области начались природные пожары из-за поджога сухостоя. Как сообщили в ГУ МЧС региона, накануне днем пожарные потушили возгорание в Аятском лесничестве рядом с селом Киприно, огонь не успел дойти до построек. Площадь пожара составила 1,4 гектара.

Пожарные дознаватели установили, что причиной возгорания стало уничтожение лесных насаждений, а именно поджог. В лесничестве подсчитывают размер нанесенного ущерба.

«В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа из правоохранителей и специалистов МЧС России. Органами правопорядка проводится доследственная проверка», – сообщили в ведомстве. В МЧС напомнили, что поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную и, в случае серьезных последствий, уголовную ответственность.

В Свердловской области с 12 апреля действует особой противопожарный режим.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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