Два проекта «УГМК-Застройщика» вошли в шорт-лист номинантов 16-ой федеральной премии Urban

Опубликован шорт-лист номинантов 16-й федеральной премии Urban. В этом году на суд жюри поступило 328 заявок, которые оценивались по 100 параметрам. В результате онлайн-голосования эксперты определили шорт-лист с заслуживающими внимания российскими проектами. В список номинантов 2024 года вошли и два проекта «УГМК-Застройщик». В номинации «Лучшая курортная недвижимость премиум-класса» среди традиционных направлений Крыма, Краснодарского края в ТОП вошел горнолыжный курорт «Шермонт» в Шерегеше Кемеровской области.

«Сегодня Кузбасс становится одним из новых центров туристической отрасли, где нами возводятся два первых объекта курорта – пятизвездочные апарт-отели. Их планируем к сдаче в начале 2025 года, – отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. – Здесь разместятся 649 номеров, что равняется четверти сегодняшнего номерного фонда всего Шерегеша. В будущем девелопер возведет 600 тыс. кв. метров недвижимости – это втрое больше того, что там сегодня есть. Общий номерной фонд отелей составит 7,5 тыс. номеров. К этому времени в Шерегеше вдвое вырастет количество подъемников и протяженность горнолыжных трасс. Гостей будут обслуживать около ста гастрономических заведений. Для гостей откроются термальный комплекс, детский игровой парк и другие активности».

В число лидеров в номинациях «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса «УФО+СФО+ДФО» и «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры» вошел жилой район на севере Екатеринбурга «Изумрудный бор». Он стал ярким примером развития территории «с нуля». Некогда отдаленный район стал новой точкой притяжения для жителей города, где появилась разнообразная инфраструктура – клиника, фитнес-клуб с большим бассейном, магазины, кафе и другие необходимые сервисы. Кроме него в списке номинантов представлены проекты Астрахани, Владимирской области, Нижнего Новгорода, Перми и Тюмени.

«Оценивая проекты, невозможно не заметить появление новых игроков курортной недвижимости с интересной архитектурой, продуманной инфраструктурой и по очень привлекательным ценам. Также радует бурное развитие Екатеринбурга и Новосибирска – там сосредоточено большое количество девелоперов, конкуренция высокая, что сказывается на продукте. Появляется все больше проектов с красивой архитектурой и многочисленными сервисами для жителей. Растет качество предложения в сегменте комфорт-класса в целом. Большинство проектов уже имеют класс энергоэффективности, «умный дом», коворкинг и т.д. И это радует! Скоро рынок девелопмента станет таким же конкурентным, как, например, рынок мобильных телефонов, и за любовь потребителя придется бороться еще больше», – резюмирует Михаил Бушмин, управляющий партнер BM Group, член экспертного Совета премии Urban.

Екатеринбург, Елена Васильева

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