Двум десяткам талантливых детей из Свердловской области отказали в поездке на Национальный фестиваль

Талантливые юные актеры из Свердловской области не могут попасть на Национальный фестиваль, который пройдет с 28 апреля и по 2 мая в Ставрополе.

В редакцию РИА «Новый День» обратилась группа родителей из Кировграда, они рассказали, что школьники, посещающие театральную студию «Чародеи», приняли участие в региональном этапе фестиваля «Российская школьная весна» и выиграли его. В качестве приза дети должны были получить бесплатную поездку на Национальный фестиваль в Ставрополе, однако внезапно выяснилось, что у устроителей фестиваля «Российская школьная весна» в федеральном и региональном представительствах действуют два разных положения о конкурсе. В федеральном в качестве основного условия указана обязательная регистрация всех конкурсантов на федеральном сайте «Движения первых». В региональном же положении такого требования не было, соответственно, дети о нем не знали и регистрацию не прошли. На этом основании 19 человек из Свердловской области, как утверждают родители, автоматически лишили победы в региональном этапе конкурса и, соответственно, поездки в Ставрополь.

Родители актеров уже написали запросы во все инстанции, включая администрацию губернатора Свердловской области, министерство образования региона, «Движение первых», Российский союз молодежи и так далее, однако пока кроме извинений и объяснений, что дети лишены возможности поехать в Ставрополь из-за «технической ошибки» регионального представительства «Движения первых», добиться ничего не удалось.

«Просим помочь нашим детям получить их заслуженную награду в виде поездки на фестиваль в город Ставрополь. Наши дети морально подавлены, обижены и унижены некомпетентной организацией проведения детского конкурса. Если уже сделать ничего нельзя, то надо подумать о том, какую компенсацию за происходящее получат дети», – отметила руководитель театральной студии «Чародеи» Ирина Половцева.

Екатеринбург, Елена Васильева

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