Отчет омбудсмена в заксо чуть не превратился в скандал

Сегодня в заксобрании области депутаты заслушали отчет уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой. Обсуждение прошло в несколько напряженной обстановке.

Отметим, отчет Мерзляковой поступил в региональный парламент еще в январе. В марте профильный комитет отказался включить его в повестку пленарного заседания, ссылаясь на то, что документ «содержит сущностные, орфографические и стилистические ошибки». Сегодня, после правки и повторного рассмотрения комитетом, отчет омбудсмена был вынесен на обсуждение депутатов, но дискуссия пошла в неожиданном направлении. По словам ряда парламентариев, у них «сложилось впечатление», в том числе и через СМИ, что Татьяна Мерзлякова усмотрела в их критике что-то личное. Ее призвали «не воспринимать критику болезненно».

Однако омбудсмен их предположение опровергла: «Ни одному журналисту ни одного слова про доклад я не говорила, потому что доклад еще не принят. Ни с одним журналистом я на эту тему не говорила. Если кто-то из них утверждает, что это не так, то, наверное, вопросы должны быть к этому журналисту».

Еще одна претензия к Мерзляковой заключалась в том, что в фоторепортаже о ее визите в зону СВО в кадр попала картинка с полуобнаженной женщиной на стене блиндажа. Омбудсмен ответила, что ее пригласил в блиндаж замполит одной из бригад, так как одному из военных нужна была ее помощь, а изображение, висящее на стене, она даже не разглядела. «Я не обращала внимания, какие картинки там у мальчишек висят, какие календарики. Я обращала внимание только на то, о чем меня просили», – пояснила омбудсмен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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