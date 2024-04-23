Нервы и депрессию предложили лечить горчичниками

Лечить расстроенные нервы и депрессии своим товаром предлагают производители горчичников. На площадке одного из крупнейших маркетплейсов страны в продаже обнаружились горчичники с пихтовым экстрактом. В карточке товара говорится, что данное местноотвлекающее средство положительно влияет на психоэмоциональную сферу человека. Именно для усиления лечебных свойств в состав горчичников и добавлен пихтовый концентрат. Разработчики нового продукта утверждают, что раздражение поверхности кожи повышает тонус организма в целом.

Кроме того, конечно, можно использовать пакеты с горчичным концентратом и пихтой и по старинке – для лечения ОРВИ, нервралгии, остеохондрозов и так далее.

В отзывах о товаре про лечение депрессий покупатели пока не пишут, но в целом горчичники хвалят – со своими непосредственными задачами они справляются.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube