Кикшеринговые компании в Екатеринбурге отказались ограничивать скорость самокатов до 10 км/ч

В Екатеринбургской думе сегодня обсудили возможное ужесточение правил проката уличных электросамокатов. Депутаты предложили в качестве эксперимента ограничить скорость СИМ до 10 км/ч сроком на месяц. Представители кикшеринговых компаний заявили, что добровольно они на этот шаг не пойдут.

Свою позицию обосновал GR-менеджер кикшеринга Whoosh Айрат Шайдуков: «Сейчас скорость самокатов ограничена до 25 км/ч, в некоторых районах – до 15 км/ч. «Закатывать» весь город в ограничение до 10 км/ч не имеет смысла, потому что теряется логика использования самоката как транспорта последней мили. Если ограничить скорость кикшеринговых самокатов, люди начнут покупать их личное пользование. И тогда контролировать скорость станет сложнее. Тут лучше идти не в сторону запретов, а в сторону развития городской инфраструктуры для разделения потоков самокатчиков и пешеходов».

Представитель компании Urent отметил, что кикшеринг готов рассмотреть варианты снижения скорости на отдельных участках – в парках или на перекрестках, но точно не до 5 км/ч. «Если территория с уклоном, то электросамокат не сможет подняться в гору с такой скоростью. Что касается личных самокатов. Да, есть аргумент, что к своему имуществу человек относится бережнее, чем к арендуемому. Но это никак не влияет на скорость передвижения. Человек очень быстро привыкает к мобильности», – прокомментировал менеджер.

Руководитель операций по России компании «Яндекс Гоу» Екатерина Зацепилина согласилась с коллегами. «Мы готовы участвовать в улучшении инфраструктуры города и можем делиться своими данными о транспортных потоках. Мы также ведем работу по просвещению. Аварийность с самокатами связана, в первую очередь, из-за незнания клиентами правил дорожного движения. В других городах мы организовали «Школы самокатов», готовы сделать это и в Екатеринбурге», – отметила она.

Депутаты заявили, что строительство велодорожек – это долго и дорого, а проблему с самокатами нужно решать прямо сейчас. В итоге представители рабочей группы в думе и менеджеры кикшеринга договорились организовать просветительские уроки для школьников. Также компании проката электросамокатов пообещали увеличить количество полевых отрядов, которые должны отлавливать нарушителей и блокировать аккаунты в приложениях кикшеринга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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