На дороги Екатеринбурга нанесут 300 тысяч квадратных метров разметки

В минувшие выходные в Екатеринбурге стартовал новый сезон нанесения разметки на дороги. Работы проводятся в ночное время и не нуждаются в перекрытии движения транспорта.

Как уточняют в пресс-службе администрации уральской столицы, работы по нанесению дорожной разметки краской стартовали в Екатеринбурге в апреле, как только позволила погода. Это делается для того, чтобы освежить линии и сделать движение более безопасным, упорядочить автомобильные потоки.

Как только дорожное полотно хорошенько просохнет и прогреется примерно до плюс 10 градусов, специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Центр организации движения» начнут укладывать на городских магистралях термопластик, который является более прочным и износостойким материалом.

На данный момент нанесено уже 36 251 квадратных метров разметки, в том числе 29 047 квадратных метров продольной, 4 668 квадратных метров пешеходных переходов, 2 535 квадратных метров островков безопасности.

Продольная разметка наносится вдоль проезжей части, а поперечная – на пешеходный переход. В этом году ширина наносимой продольной разметки увеличена с 10 до 15 сантиметров.

Работы проводятся в зависимости от погодных условий и согласно утвержденному графику – в ночное время, без перекрытия движения транспорта.

В первую очередь разметка обновляется в центральной части города и на гостевых маршрутах, а затем специалисты перемещаются на периферию.

Всего в этом сезоне в столице Урала планируется нанести порядка 300 000 квадратных метров разметки. В 2023 году этот показатель составил 268 000 квадратных метров.

Екатеринбург, Елена Васильева

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