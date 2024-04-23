Екатеринбург ждет череда перекрытий улиц, связанных с 9 Мая

Екатеринбург в ближайшие дни ждет череда перекрытий улиц, связанных с отмечанием 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Во время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий движение всех видов механических транспортных средств, гибридных автомобилей, электромобилей, средств индивидуальной мобильности и велосипедов будет прекращено на участках улично-дорожной сети, включая тротуары.

Расписание перекрытий выглядит следующим образом.

Во время репетиций в темное время суток – с 20:00 до 04:00 с 24 на 25 апреля и с 26 на 27 апреля движение транспорта будет ограничено по следующим улицам:

– по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;

– по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;

– по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;

– по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

– по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

В то же время с 30 апреля на 1 мая и с 4 на 5 мая будет ограничено движение по следующим улицам:

– по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;

– по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;

– по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Мельникова;

– по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;

– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;

– по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;

– по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;

– по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

– по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

Те же улицы закроют с 05:00 до 12:00 7 мая.

Помимо этого, с 19:00 30 апреля и 4 мая, а также с 05:00 7 и 9 мая на время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада будут закрыты следующие участки улично-дорожной сети:

– улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;

– улица Палисадная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской;

– улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;

– улица Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской;

– улица Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

– по пандусам транспортной развязки на улице Московской.

Кроме этого, 3 мая на время прохождения колонны к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса с 11:30 до 12:00 движения транспорта будет закрыто по нечетной стороне улицы Свердлова, от улицы Мельковской до улицы Челюскинцев.

Во время проведения церемонии торжественного возложения венков к памятнику Г.К. Жукову 8 мая с 09:45 до 11:15 будет закрыто движение:

– по нечетной стороне проспекта Ленина, от улицы Восточной до улицы Луначарского;

– по улице Бажова, от улицы Первомайской до улицы Малышева;

– по улице Кузнечной, от улицы Первомайской до улицы Бажова;

А также с 12:00 до 14:00 8 мая будет ограничено движение транспорта по улице Верстовая, от улицы Сибирка до улицы Романтическая.

В День Победы 9 мая с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий будет зарыто движение всех видов транспорта:

– по проспекту Ленина, от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта;

– по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев;

– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;

– по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;

– по улице Маршала Жукова, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина;

– по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;

– по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

– по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года, с пропуском подвижного состава общественного транспорта для его накопления у Театра драмы к 21:00.

Также 9 мая с 19:00 и до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение транспорта:

– по улице 8 Марта, от Куйбышева до Малышева;

– по улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;

– по улице Малышева, от Розы Люксембург до Московской;

– по улице Радищева, от Московской до 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки.

Отметим, что горожане не смогут оставить свои машины на площади 1905 года в следующие периоды:

– с 20:00 24 апреля до 04:00 25 апреля;

– с 00:00 26 апреля до 18:00 28 апреля;

– с 20:00 30 апреля до 04:00 1 мая;

– с 20:00 2 мая до окончания праздничных мероприятий.

Правоохранительные органы обеспечат безопасность и охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий, а также безопасность движения транспорта и пешеходов на пути прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона.

Городские власти призывают горожан быть внимательными, продумывать свой маршрут движения заранее и отнестись к процессу подготовки к масштабному и любимому празднику с пониманием.

Для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Васильева

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