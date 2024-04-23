Менеджер кикшеринга рассказал, что мешает ввести верификацию пользователей самокатов

Представители кикшеринга объяснили, почему не могут ввести обязательную верификацию пользователей уличных самокатов. Сейчас в сервисах действует ограничение по возрасту – взять самокат в аренду может только человек старше 18 лет. Однако на деле под аккаунтами взрослых клиентов часто скрываются подростки.

Менеджер компании Whoosh Айрат Шайдуков признал, что такая проблема существует. «Мы всецело за, чтобы пользователь самоката регистрировался в приложении через «Госуслуги» или предоставлял скан паспорта. Но на текущий момент Роспотребнадзор против передачи персональных данных представителям бизнеса. Если администрация Екатеринбурга и городская дума посодействует нам в решении этого вопроса, мы будем только благодарны», – заявил Шайдуков на заседании рабочей группы в Екатеринбургской думе.

Представитель Whoosh добавил, что компания постоянно блокирует аккаунты, которыми пользуются несовершеннолетние клиенты. Но сейчас это возможно, только если в кикшеринг поступает соответствующая жалоба.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube