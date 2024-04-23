В Техническом университете Верхней Пышмы прошёл День открытых дверей

День открытых дверей прошел в Техническом университете в Верхней Пышме. Он собрал почти 200 человек из разных регионов России. Организаторы мероприятия говорят, что это уже третья встреча в этом году с будущими абитуриентами.

Как сообщает пресс-служба вуза, мероприятие открыл директор университета Вячеслав Лапин. «Желающих посетить наш университет всегда оказывается достаточно много, и нам приятно принимать столько гостей. При сравнительно небольшом количестве студентов в университете есть возможность уделить внимание каждому, на этом и строится наш процесс обучения – глубокая индивидуальная работа с будущими инженерами», – отметил г-н Лапин.

Гости университета познакомились с аудиториями, инновационными лабораториями и различными методиками обучения, а также прошли множество мастер-классов по разным специальностям, поговорили с учащимися о студенческой жизни, а также посетили общежитие университета.

Технический университет в Верхней Пышме – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. В 2024 г. Технический университет снова стал лучшим в Свердловской области и вторым в Уральском федеральном округе в локальном рейтинге вузов агентства RAEX. С нового учебного года помимо целевого приема открывается и 40 бюджетных мест для поступления на очное обучение.

В этом году университет набирает студентов по следующим направлениям:

• Горное дело

• Металлургия

• Электроэнергетика и электротехника

• Автоматизация технологических процессов и производств

• Технологические машины и оборудование

• Информатика и вычислительная техника

Екатеринбург, Елена Васильева

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