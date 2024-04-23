Сотрудник УК рискнул жизнью, чтобы спасти запертую на балконе 11-го этажа бабушку

Сотрудник управляющей компании с риском для жизни проник на балкон на 11-м этаже, чтобы спасти бабушку, которую случайно закрыл там маленький правнук.

Как рассказали в УК «Столица», соседи услышали из квартиры на 11-м этаже дома на улице Евгения Савкова, 23, крики и плач ребенка. Сначала специалисты попытались связаться с собственниками квартиры, но неудачно, тогда они решили действовать.

«Поднялись на этаж, посмотрели двери, опросили соседей. Оказалось, что малыш в квартире был совсем мал, 2-3 года, сломав замок, мы напугали бы его еще больше. Недолго думая, сотрудник УК «Столица» принял решение лезть через балкон соседей. Страшно. Опасно. 11 этаж. Балконы без козырьков. Но малыш и бабушка запертые важнее. Николай Викторович (сотрудник УК) смело перелез через балкон, отверткой вскрыл балконную дверь и освободил бабушку», – сообщили в УК.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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