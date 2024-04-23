Мигрант оскорбил русских девушек за внешний вид, оказалось, что одна из них – боец UFC

Мигрант из Таджикистана чуть не сбил на машине двух велосипедисток, а после стал оскорблять их. Инцидент произошел в Челябинске. Все дело в том, что представителю другого государства не понравился внешний вид девушек. Сначала он преследовал их, а после чуть не задавил. Вместо извинений он принялся оскорблять их, в том числе называя «русскими свиньями», а на требование извиниться заявил, что «у них в Душанбе перед девушками не извиняются».

Оказалось, что одна из двух велосипедисток – известная уральская спортсменка, уроженка Нижнего Тагила, боец UFC в легчайшем весе Ирина Алексеева, которая представляет екатеринбургскую команду «Рать». Она обратилась в полицию с заявлением, но призвала не рассматривать конфликт как межнациональный. «В таких ситуациях я не была никогда, не знала, что делать. Меня так трясло. Я могла еще орать на него. У меня инстинкта самозащиты ноль. Меня обидели – надо сдачу дать. Нет, чтобы по-мудрому. Но нифига себе, меня и подругу чуть на капоте не прокатили. Но я не хочу разжигать конфликты. Не бывает плохих наций, бывают плохие люди. Но в стране ситуация очень тяжелая в этом плане. Особенно после произошедшего. А это очень жесткий агрессор был, фиг знает, что у него в башке», – сказала Ирина.

В итоге инцидентом заинтересовались силовики. Виновника уже нашли и задержали полицейские. Он все-таки извинился. «Я извиняюсь за свое поведение, больше такого не повторится», – сказал он.

Также проверку проводит Следственный комитет.

Екатеринбург, Челябинск, Елена Сычева

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