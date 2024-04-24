Менять или подождать: что говорят в шиномонтажках про грядущее похолодание и смену резины

Неделя почти летнего тепла в Екатеринбурге существенно повлияла на активность автолюбителей – в шиномонтажных мастерских возник повышенный спрос на замену зимней резины на летнюю, а также на балансировку колес и иные сопутствующие услуги.

«Высокий сезон начался еще 10 апреля, глубина записи на данный момент составляет 3 дня вперед, свободных мест в порядке живой очереди нет», – рассказали РИА «Новый День» в одной из мастерских города.

Однако менять резину в период с 24 по 27 апреля, когда на Урал придет арктический циклон и принесет собой похолодание с переходом в ночное время через минусовые отметки, а также осадки в виде снега, в шиномонтажках не рекомендуют.

Оптимальные показания для смены зимней резины на летнюю – стабильно теплая погода (от +7 градусов среднесуточно), а также сухой асфальт, когда нет и не ожидается снега и наледи.

Ранняя смена шин может повлечь за собой небезопасное вождение и увеличение числа аварийных ситуаций на дороге.

Екатеринбург, Мария Старцева

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