Из Кольцово открывается еще пять новых направлений полетов

Авиакомпания Red Wings открывает обновленную программу полетов из международного аэропорта Кольцово, включающую пять новых направлений. Кроме того, перевозчик увеличивает частоту вылетов по 13 маршрутам.

Первым из новых маршрутов станет рейс между Екатеринбургом и Ижевском – с 26 апреля самолеты авиакомпании будут летать туда три раза в неделю. В мае стартуют полеты между столицей Урала и еще тремя городами – Архангельском (с 20 мая, один раз в неделю), Владикавказом и Нижневартовском (с 21 мая, по два раза в неделю). Кроме того, с 9 июля будет запущен рейс Екатеринбург – Батуми (дважды в неделю).

Кроме того, Red Wings в апреле-мае увеличит частоту рейсов из Екатеринбурга в 13 городов России и зарубежья: Самару (ежедневно); Казань, Нижний Новгород и Барнаул (по шесть рейсов в неделю); Алматы, Новокузнецк, Уфу и Оренбург (по пять рейсов); Омск, Томск, Тбилиси (по четыре рейса), а также Кемерово и Ставрополь (три и два рейса в неделю соответственно).

Помимо упомянутых направлений, самолеты Red Wings летают из Екатеринбурга еще по пяти внутренним маршрутам (Саратов, Махачкала, Новый Уренгой, Горно-Алтайск и Ульяновск) и по трем международным – Астана, Анталия, Бухара. Таким образом, после обновления программы полетов авиакомпания будет летать из уральской столицы в 26 городов России, Казахстана, Узбекистана, Грузии и Турции.

Екатеринбург, Елена Васильева

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