Акита и сиба-ину – своенравные японцы стремительно набирают популярность в России

В России стремительно набирают популярность две японские породы собак – Акита-ину и Сиба-ину. Первые собаки стали появляться у заводчиков примерно в 2022-2023 годах, сейчас акиту и сибу можно встретить почти на каждой прогулочной площадке.

Как следует из кинологической литературы, обе породы изначально выводились именно как охотничьи, акита – для более крупной добычи, а сиба (или шиба – в другой транскрипции) – для охоты на мелких животных, и она больше подходила для роли собаки-компаньона. Но в последнее время участились случаи, когда преданных компаньонов начали сдавать в приюты или и вовсе выгонять на улицу, потому что не все смогли справиться с «японцами».

«Обе породы не всегда нуждаются в постоянном контакте с человеком, достаточно независимы, что зачастую затрудняет процесс дрессировки и обучения. Нужно быть готовым удивлять собаку, постоянно быть интересным ей в процессе дрессировки, для того чтобы такие своенравные собачки желали делать то, что для них зачастую может быть совершенно неинтересно. Нужно быть очень терпеливым, спокойным, всегда сохранять дисциплину, не стоит конфликтовать и оказывать давление, соответственно, требуют к себе уважительного отношения. Когда мы говорим о дрессировке, также нужно понимать, что у собаки есть определенный потенциал, не больше и не меньше того, что было заложено природой. Данные породы будут поддаваться настолько хорошо дрессировке, насколько хорошо будет стараться хозяин, обучающий своего щенка», – насказала РИА «Новый День» кинолог Ольга Стеценко.

Акита и сиба-ину – милые, любознательные и игривые породы, они не могут долго усидеть на месте. Они подходят для семьи, но при условии, если до этого в доме уже были собаки и у хозяев есть опыт в дрессировке. В любом случае, безусловно, лучше заняться дрессировкой щенка раннего возраста.

По словам Ольги Стеценко, если начинать обучение щенка сразу после того, как он попал в дом, с 2-3 месяцев, то время на дрессировку будет такое же, как и на обучение других пород – до полного взросления животного. Возможно, потребуется более частое посещение школы дрессировки, или более интенсивные самостоятельные занятия.

Общие правила по выбору собаки в дом одинаковы для всех пород – следует учитывать, в первую очередь, не внешний вид собаки, а ее темперамент и темперамент, привычки, уклад семьи. Для этого просто изучения информации о породе недостаточно – всегда лучше выбрать хороший, проверенный питомник, пообщаться с заводчиками, с обладателями данных пород, обратиться за консультацией к кинологу.

«Нет немотивируемых собак, есть плохо мотивируемые хозяева», – считают кинологи.

Екатеринбург, Влада Чудиновских

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