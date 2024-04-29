Начинается Страстная неделя

У православных христиан началась Страстная седмица – неделя, предшествующая Пасхе. Эти семь дней установлены в память страданий Иисуса Христа. Каждый день Страстной недели – тема для размышлений о Христе и его учениях.

Гораздо более строгими в Страстную неделю становятся ограничения в еде, а в Великую пятницу – день распятия Христа – верующие не едят вообще, вплоть до выноса плащаницы, который символизирует момент искупительной жертвы Иисуса.

В понедельник в церкви звучат слова Христа о конце мира. С Великого понедельника начиналась подготовка к Пасхе. Женщины убирали, мыли, чистили в домах, а мужчины заготавливали корм для скотины на всю Светлую неделю (после Пасхи), чтобы не беспокоиться в праздник.

Екатеринбург, Елена Васильева

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