Напился и скандалил: житель Саратова неудачно посидел в кафе в Кольцово

Житель Саратова не смог улететь из Екатеринбурга в Хабаровск после посещения кафе в аэропорту.

Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО, 41-летний мужчина 22 апреля поздним вечером до своего рейса решил посидеть в одном из кафе в зале ожидания. Там он употреблял спиртное. К моменту посадки на рейс мужчина вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров, не реагировал на замечания бортпроводников.

В итоге, представители авиакомпании отказали гражданину в перелете, не пустив на борт воздушного судна. Не став дожидаться наряд полиции, он самостоятельно покинул место стоянки воздушного судна и проследовал через перрон в направлении здания аэровокзала. Мужчину задержали работники подразделения транспортной безопасности, передав полицейским.

В дежурной части линейного отдела транспортные полицейские составили в отношении нарушителя протоколы по статьям 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и по статье 11.15.1 Кодекса – «Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности либо неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, совершенные по неосторожности, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния».

До вытрезвления гражданина поместили в специальное помещение для задержанных лиц, где он провел ночь. За совершенные административные правонарушения мужчине предстоит заплатить штраф в 5000 рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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