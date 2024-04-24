Не вылеченный зуб спровоцировал у уральца масштабное поражение мозга

Уральские врачи помогли вылечиться пациенту, у которого из-за не вылеченного кариеса развилось тяжелое поражение мозга.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в отделение оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) поступил молодей человек 18 лет. Из-за кариеса у него развилась тяжелая форма гнойного менингоэнцефалита.

«Кариозный зуб спровоцировал развитие гнойного гайморита и гнойного среднего отита, что привело к развитию тяжелого внутричерепного осложнения. Уникальность случая в том, что при столь масштабном поражении мозга удалось добиться полного выздоровления. По всей видимости, большую роль сыграли возраст пациента и отсутствие у него сопутствующих патологий», – пояснила заведующая отделением оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии СОКБ № 1 Ольга Салий.

Как рассказал сам пациент уже после операции, около месяца у него болело ухо. После того как начались периодические носовые кровотечения, гнойные выделения из уха, головная боль, молодой человек позвонил в скорую помощь. Сначала пациента доставили в районную больницу по месту жительства, а уже оттуда – в СОКБ № 1.

При поступлении в больницу молодому человеку экстренно перелили три пакета крови – уровень гемоглобина у него был в два раза ниже нормы. Поскольку состояние пациента ухудшалось на глазах, его пришлось экстренно оперировать. Ольга Салий путем сложных манипуляций удалила гной, а челюстно-лицевой хирург Дмитрий Евдокимов избавил мужчину от зуба, ставшего причиной всех бед.

«Я такого количества гноя в ячейках височной кости ранее не видела. Более того, проведенный уже после операции анализ спинномозговой жидкости показал такой лейкоцитоз, при котором обычно пациенты находятся в тяжелейшей коме и в большинстве случаев не выживают. А в ходе проведенного МРТ был диагностировано такое крайне неблагоприятное осложнение, как воспаление желудочков головного мозга», – пояснила Ольга Салий.

Однако в данном случае, несмотря на такие результаты исследований, через сутки после успешно выполненной операции пациент был переведен из реанимации обратно в оториноларингологическое отделение. После курса антибактериальной терапии через две недели его выписали из стационара полностью здоровым.

Екатеринбург, Елена Васильева

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