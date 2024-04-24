Просеки возле ЛЭП расчистят от зарослей

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала в 2024 году расчистят более 12 тыс. гектаров трасс ЛЭП в Уральском федеральном округе. Растительность в просеках убирают, чтобы избежать нештатных ситуаций на линиях электропередачи.

Большинство магистральных ЛЭП (220-500 кВ) на Урале и в Западной Сибири проходят по лесам и заболоченным участкам. Деревья и кустарники, растущие в непосредственной близости от энергобъектов, при сильном ветре, снегопадах, пожарах или несанкционированной вырубке могут стать причиной технологических нарушений. Поэтому ежегодно проводится плановая расчистка трасс линий электропередачи, – рассказали в ПАО «Россети».

Самый большой объем (более 10 тысяч гектаров) предстоит выполнить на системообразующих ЛЭП 500 – 220 кВ, расположенных в Свердловской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В том числе это объекты, задействованные в выдаче мощности крупнейших теплоэлектростанций – Рефтинской, Нижневартовской и Сургутских ГРЭС.

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