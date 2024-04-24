Только 0,2% самозанятых таксистов получили разрешения на работу

Водители такси не спешат исполнять федеральный закон и получать разрешение на этот вид деятельности. При этом представители отрасли настаивают, что отсутствие разрешения напрямую не влияет на безопасность движения. В ГИБДД с этим по понятным причинам не согласны.

Сегодня на пресс-конференции замначальника отдела надзорной деятельности свердловского УГИБДД Александр Порубенко рассказал, что в 2023 году в регионе случилось 46 ДТП по вине водителей такси. У 34 из них не было разрешения на перевозку пассажиров, а у 10 – даже водительских прав российского образца. Таким образом, принятый в прошлом году федеральный закон о такси исполняется далеко не всеми и не всегда, что вызывает серьезное беспокойство у правоохранителей.

Директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин в ответ заявил, что закон составлен так, что выполнить его практически невозможно. «Закон написан таким образом, что в нем заложены причины его провала: рассчитан на максимальную легализацию отрасли и, в первую очередь, самозанятых перевозчиков. И по экспертным оценкам, таких перевозчиков в стране 2,5 миллиона. Однако разрешение получили только 8,5 тысячи человек, или около 0,2% от всех самозанятых таксистов. Причина в том, что законодатели механически распространили на самозанятых те же требования, которые предъявлялись в СССР к таксопаркам в 60-е годы прошлого века. К примеру – ежедневный медицинский осмотр. «В регионе с самозанятыми работают только около 30 медпунктов, из них круглосуточно – лишь 7 медпунктов. А услуги такси в Екатеринбурге оказывают около 48 тысяч человек. Чтобы пройти контроль, необходимо простоять в очереди почти две недели. Тяжелая ситуация и с пунктами техосмотра», – рассказал он.

Напомним, с 1 сентября 2023 года вступил в силу закон, согласно которому стали обязательными разрешения на использование автомобиля как такси и на работу водителем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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