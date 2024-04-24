Штырков о мигранте, наехавшем на Алексееву: «Он дискредитирует ребят из Таджикистана»

Российский боец ММА, президент клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков высказался о мигранте, который пытался наехать на автомобиле на бойца UFC Ирину Алексееву. Он оскорблял девушку за ее внешний вид – Алексеева каталась на велосипеде в жаркий день, поэтому была в шортах. Выяснилось, что поборник нравственности приехал из Таджикистана, сам он заявил, что ездит без прав, а извиняться отказался, потому что «у них не извиняются перед девушками».

Мигрант наехал на русскую

«Алексеева права. Не знаю, нашлись бы у меня пристойные слова и обращения к нему. В любом случае, такое поведение – перебор. Подобных случаев становится все больше. Своим поведением он дискредитирует ребят из Таджикистана. Знаю хороших спортсменов из этой страны, а это яркий представитель плохого человека данной нации», – цитирует спортсмена портал Sports.ru.

Напомним, обидчика Алексеевой уже нашли, проверку ведет не только полиция, но и Следственный комитет. Гражданина Таджикистана должны депортировать.

Екатеринбург, Елена Сычева

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