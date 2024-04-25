Тюменский тракт засыпает снегом. Видимость ограничена (ФОТО)

Сегодня с утра в восточной части Свердловской области идет снег, на многих участках федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень сложились неблагоприятные дорожные условия, сотрудники ДПС переведены на усиленный режим работы.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, в районе Камышлова на федеральной автодороге Екатеринбург – Тюмень обильный снегопад, видимость ограничена.

В районе Артемовского идет снег, обход села Покровское замело, на некоторых участках образовался гололед.

На 100 км автодороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда также идет снег, дорожное покрытие мокрое.

Со вчерашнего вечера частично замело Серовский тракт. В районе Новой Ляли и Серова проезжая часть заметена снегом, на некоторых участках скользко.

Водителям следует быть предельно осторожными при движении в данных условиях, выбирать пониженную скорость и исключить опасные маневры, предупреждают в ГИБДД. Необходимо отказаться от поездок в данную часть региона автомобилистам, сменившим зимние шины на летние.

Камышлов, Елена Владимирова

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