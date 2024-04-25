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Четверг, 25 апреля 2024, 10:35 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге машина сбила лису

Апрельский снегопад не вызвал всплеска аварийности в Екатеринбурге. Как сообщили «Новому Дню» в Госавтоинспекции, на текущий момент оформляется шесть ДТП. Из них – три столкновения, один наезд на светофор и один наезд на стоящую машину. Еще в одном случае автомобиль сбил на дороге лису. Резкого роста числа аварий нет, ситуация на дорогах находится под контролем, заявили в ГИБДД.

Сегодня ночью в Екатеринбурге прошел снег. Высота снежного покрова в утренние часы достигала 4 сантиметров. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть аккуратными и внимательными на дорогах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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