Россиян научат правильно называть китайские машины

В России резко выросла популярность китайских автомобилей. По данным портала «Авто.ру», за прошлый год их стали продавать в шесть раз чаще по сравнению с 2022-м. В том числе – благодаря «появлению большого числа брендов, которые прежде не были представлены в России». При этом представители сервиса заметили, что из-за особенностей китайского языка россияне пока не очень хорошо понимают, как правильно называть китайские машины.

Например, вызывают сложности такие слова, как Jaecoo [Джейкý], Kaiyi [Кáи], Voyah [Вóя], Baic [Бáик], Hongqi [Хóнчи], Dongfeng [Дунфэн] и другие. Стали приживаться ошибочные варианты: например, Haval произносят как «Хавал» вместо «Хавэйл», а Changan – «Чанган» вместо «Чанъань». «Авто.ру» запустил сервис, где можно проверить, как правильно произносятся те или иные названия китайских машин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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