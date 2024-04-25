Уральские дайверы устроят «Бессмертный полк» под водой (ФОТО)

Уральские дайверы второй год подряд будут проводить «Бессмертный полк» под водой. Мероприятие состоится в карьере Лазурный под Нижним Тагилом. Погружение проводит клуб «Тритон».

«Друзья, в прошлом году в преддверии 9 мая мы провели «Бессмертный дайверский полк» – проплыли колонной с портретами родственников-участников ВОВ и боевых пловцов. Мы хотим сделать такое погружение традиционным», – написали в своем Тг-канале устроители мероприятия. Всем желающим провести шествие «Бессмертного полка» под водой предлагается в субботу, 4 мая, прибыть на карьер Лазурный. Погружение начнется в 13.00. Маршрут, глубина и время погружения будут определены на месте исходя из принципа общей безопасности.

«Для участия дайверов, у которых нет фотографий родственников, мы подготовим портреты боевых пловцов ВОВ», – отметили устроители мероприятия.

Екатеринбург, Елена Васильева

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